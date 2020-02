AZ gaat kansloos ten onder tegen FC Twente

AZ is het even helemaal kwijt. De nummer twee van de eredivisie, woensdag uitgeschakeld door NAC in de KNVB-beker, ging vanavond kansloos onderuit bij FC Twente: 2-0.

Giorgi Aburjania en Queensy Menig scoorden voor rust voor FC Twente, dat na rust verzuimde veel verder afstand te nemen. Doelman Marco Bizot voorkwam erger voor de bezoekers uit Alkmaar.



Ajax kan zondag profiteren van de uitglijder van het elftal van trainer Arne Slot. De koploper zet de voornaamste concurrent voor de landstitel op zes punten achterstand als RKC Waalwijk wordt verslagen.

FC Twente vierde pas de tweede overwinning in tien competitiewedstrijden, na een onrustige week met Wout Brama in een hoofdrol. De publiekslieveling werd de afgelopen wedstrijden genegeerd omdat hij de sfeer in de selectie nadelig zou beïnvloeden. Tegen AZ zat de middenvelder wel weer bij de selectie maar mocht hij niet invallen.

AZ was geen schim van de ploeg die voor de winterstop nagenoeg iedere tegenstander met aanvallend en aantrekkelijk voetbal schrik aanjoeg. De formatie kreeg nauwelijks kansen, leed veel balverlies en bracht zichzelf defensief in de problemen. Aanvoerder Teun Koopmeiners stond synoniem voor het slechte spel van de bezoekers. De middenvelder veroorzaakte een vrije trap, die Giorgi Aburjania benutte (1-0). Hij was in de dertigste minuut ook schuldig aan de 2-0 van Queensy Menig, die zijn oude ploeg Ajax zo een handje hielp.

Doelman Marco Bizot was een van de weinige spelers van AZ die zijn normale niveau haalde. Hij had geluk dat Noa Lang de lat raakte maar redde wel fraai toen Menig en Julio Pleguezuelo vrij voor hem opdoken. AZ-trainer Slot wisselde in de rust Oussama Idrissi voor Ferdy Druijf. De ingreep veranderde weinig. Doelman Joël Drommel hoefde slechts eenmaal serieus in te grijpen. Hij voorkwam dat Dani de Wit scoorde met een kopbal. Het spel van AZ beloofde weinig goeds voor het thuisduel van donderdag met LASK Linz in de Europa League.

