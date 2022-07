AZ geeft Fredrik Midtsjø toestemming transfer af te ronden, Jasper Cillessen moet vertrekken bij Valencia

Feyenoord slikt nieuwe oefenneder­laag na debutanten­bal tegen Osasuna

Feyenoord heeft zijn laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding verloren. In De Kuip eindigde de wedstrijd tegen het Spaanse Osasuna in 1-2. Nadat invaller Cole Bassett kort voor tijd de gelijkmaker maakte namens de Rotterdamse club, tekende Kike Barja in blessuretijd de 1-2 aan namens de Spaanse ploeg.

18:57