AZ geeft voorsprong weg in Arnhem en verzuimt afstand te nemen van Feyenoord

Voor het duel met de nummer drie van de eredivisie passeerde coach Leonid Sloetski bij Vitesse doelman Eduardo. De Portugees werd geslachtofferd na de recente overvloed aan tegengoals, hoewel hem daarbij geen blaam trof. Omdat Bryan Linssen geblesseerd afhaakte, startte de Rus bovendien een nieuw systeem. Hij begon met vijf middenvelders en één spits.



Die variant pakte verkeerd uit. Met een valse start stond Vitesse meteen al onder druk. Na 7 minuten kopte Ron Vlaar de eerste hoekschop van de wedstrijd binnen. De ex-international klopte in de doelmond Jake Clarke-Salter. Pasveer stond als versteend op de lijn: 0-1.



Vitesse drong vervolgens even aan, onder meer via de ijverige Thomas Buitink. Maar AZ kreeg de kansen, via Oussama Idrissi en Björn Johnsen. Vlak voor rust was vervolgens Vitesse dichtbij de gelijkmaker. Maikel van der Werff kopte op een vrije trap van Martin Ødegaard op de lat.



Vlak daarna volgde een nieuwe domper voor de Arnhemse equipe. Teun Koopmeiners schoot een vrije trap binnen voor de 0-2.



Vitesse, in de eerste helft lamgeslagen en lusteloos, richtte zich na rust op. Sloetski herstelde zijn systeem, met Mohammed Dauda aan het front. Met twee spitsen kreeg de Arnhemse formatie snel de overhand. De aansluitingstreffer van Matus Bero in de kluts (1-2) na 48 minuten zorgde daarbij voor vertrouwen en leverde een stormloop op.



Vitesse was tot twee keer dichtbij de gelijkmaker via Ødegaard en Max Clark. Na 70 minuten leek de Arnhemse club een strafschop te krijgen, maar de VAR besloot na een overtreding van Fredrik Midtsjö op Bero tot een vrije trap. De inzet van opnieuw Ødegaard werd ternauwernood gekeerd door doelman Marco Bizot.



Vitesse ontsnapte in de tegenstoot een kwartier voor tijd. Guus Til kopte op de lat en in de nastoot redde Pasveer knap op een inzet van Albert Gudmundsson. Daarna toonde Buitink zijn Torinstinct. De spits liep na 77 minuten weg bij Vlaar op een steekpass van Van der Werff. Met een simpele voetbeweging zorgde hij voor de 2-2.