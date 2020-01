AZ heeft abonnement op kwartfinale, Feyenoord en Fortuna op herhaling

TOP Oss-AZ (18.30 uur)

De nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie treft vanavond de nummer twee van de eredivisie. Een pittige klus voor de Brabanders, zeker met het oog op het verleden. Van de laatste zestien bekerduels met een eredivisionist won het maar één keer: na strafschoppen van RKC in 2005.



Bovendien speelt Oss vanavond tegen cupfighter AZ. De Alkmaarders kunnen voor de negende keer op rij de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi bereiken. Dat werd slechts twee keer eerder gepresteerd door een club. AZ lukte het 1972/1973 tot en met 1981/1982 lukte het tien keer, Feyenoord stoomde van 1990/1991 tot en met 1998/1999 negen keer door naar de kwartfinale.

TOP won vier van zijn laatste vijf strafschoppenseries in de beker. De laatste keer dat de ploeg uit Oss na penalty’s werd uitgeschakeld was in 2002 tegen MVV.

Volledig scherm Ferdi Druijf (l) en Thomas Ouwejan vieren de zege op Groene Ster. © BSR Agency

Fortuna Sittard-Feyenoord (19.45 uur)

Feyenoord en de kwartfinale van de KNVB-beker: het is de laatste jaren een perfect huwelijk. De Rotterdammers kunnen vanavond bij een zege in Sittard voor het vijfde jaar op rij de kwartfinale van het toernooi bereiken. Daarvoor moet het echter wel een zeldzaam uitstapje maken. Feyenoord speelde van de laatste 22 bekerduels slechts vier keer op vreemde bodem. Dat blijkt echter geen garantie voor een slecht resultaat, want alleen Vitesse was in 2016 te sterk (2-0).



Eerder dit seizoen ging Feyenoord keihard onderuit op bezoek bij Fortuna. Onder de ontslagen coach Jaap Stam verloor het met 4-2. Het laatste bekerduel tussen Feyenoord en Fortuna in Limburg eindigde in het voordeel van de thuisploeg: op 18 maart 1986 bereikte Fortuna de kwartfinales door Feyenoord thuis met 2-1 te verslaan.

Fortuna werd vorig seizoen uitgeschakeld door Feyenoord. In de eigen Kuip waren de Rotterdammers met 4-1 te sterk. Robin van Persie (2x), Steven Berghuis en Sven van Beek waren trefzeker voor Feyenoord. Andrija Novakovic scoorde tegen namens Fortuna.

Volledig scherm Steven Berghuis wordt neergehaald door Maikel van der Werff. © Pim Ras Fotografie Beide ploegen speelden in 1984 tegen elkaar in de finale van de KNVB-beker, die door Feyenoord met 1-0 werd gewonnen door een doelpunt van Peter Houtman.

FC Eindhoven-FC Utrecht (20.45 uur)

Eerder dit seizoen speelde FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie uit met 2-2 gelijk bij Jong FC Utrecht. Geen lekker vooruitzicht voor de ploeg van Ernie Brandts, want vanavond treft Eindhoven de hoofdmacht. Utrecht heeft nog nooit in de clubgeschiedenis verloren van de Eindhovenaren, die de achtste finale bereikten dankzij zeges op Rijnsburgse Boys en Excelsior. FC Utrecht won driemaal tegen Eindhoven en speelde twee keer gelijk.



FC Eindhoven verloor 6 van zijn laatste 7 thuiswedstrijden in de KNVB-beker. De enige keer dat Eindhoven in deze reeks een nederlaag voorkwam, was op 21 september 2011 in de 2de ronde tegen FC Emmen (3-1 winst).

De laatste keer dat Eindhoven een eredivisieploeg uitschakelde was in op 25 september 2007 toen Vitesse met 4-4 werd geklopt.

Volledig scherm Jort van de Sande van FC Eindhoven en Tim Brinkman van Jong FC Utrecht. © BSR Agency