AZ heeft Johnsen eindelijk binnen

AZ en ADO waren al langere tijd in onderhandeling over de spits die Wout Weghorst moet zien te vervangen. Lange tijd konden de clubs zich niet vinden in de juiste prijs maar er is nu toch een oplossing gevonden. Voor Johnsen zal een bedrag van rond de twee miljoen euro worden betaald door AZ.



De in Amerika geboren Noor Johnsen scoorde in zijn eerste seizoen in de eredivisie 19 keer voor ADO. Hij kan zich bij AZ op gaan maken voor de concurrentiestrijd met Fred Friday die gisteren nog een slechte indruk maakte in het voorrondeduel voor de Europa League tegen FC Kairat in Kazachstan. Ook jeugdexponent Myron Boadu komt voor die positie in aanmerking.