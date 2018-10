AZ - Heerenveen

Van 't Schip kiest voor Lachman, Leemans en Flemming tegen Heracles

27 oktober Clint Leemans keert vanavond tegen Heracles (20.45 uur) terug in het elftal van PEC Zwolle. De middenvelder, die volledig is hersteld van een enkelblessure en in De Kuip al op de bank zat, neemt de plek in van de geblesseerde Vito van Crooij. Zian Flemming en Darryl Lachman behouden hun basisplek.