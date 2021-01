AZ helemaal klaar voor Ajax: ‘Ik zou liegen als ik iets anders zeg’

VideoCalvin Stengs wil er niet omheen draaien. ,,Dit zijn leukere wedstrijden dan tegen de kleinere clubs", zei de aanvaller van AZ na de gewonnen topper tegen Feyenoord (2-3). ,,Ik zou liegen als ik iets anders zeg. Misschien heeft het toch wel een beetje met concentratie te maken. In dit soort wedstrijden, tegen betere tegenstanders en betere spelers, is het extra lekker als je je kwaliteiten kan laten zien.”

Nog niet zo lang geleden kreeg AZ vaak te horen dat het maar geen toppers kon winnen. Onder trainer John van den Brom stapten de Alkmaarders vaak als verliezer van het veld na duels met Ajax, Feyenoord en PSV. Maar inmiddels heeft AZ in de Eredivisie de laatste zeven confrontaties met clubs uit de traditionele top 3 allemaal gewonnen. Vijf keer ging het om een uitwedstrijd. Zo won de ploeg van trainer Pascal Jansen amper twee weken geleden met 3-1 bij PSV.

,,Met name aan het begin van dit seizoen presteerden we vrij wisselvallig", zegt Jansen. ,,We werken dagelijks aan het krijgen van stabiliteit. Het is mooi en bevredigend als je ziet dat dat er uit komt. Uit bij PSV en Feyenoord hebben we terecht gewonnen. We hebben niets gestolen. Dat geeft deze zeges nog wat extra's."

In topwedstrijden krijgt AZ doorgaans de ruimte die het graag wil hebben om het veelgeprezen aanvalsspel te laten zien. Feyenoord had in de Kuip geen vat op Stengs en Albert Gudmundsson, die achter spits Myron Boadu alle kanten op zwierven. ,,Het zorgde bij hen voor twijfels", zei Jansen. ,,Als je dan zuiver en sterk aan de bal bent, krijg je de mensen die het moeten doen op de juiste manier en op het juiste moment in stelling.”

AZ verloor in de Eredivisie pas één keer, begin december tegen FC Groningen, maar staat toch 7 punten achter op Ajax omdat het ook al zeven keer gelijkspeelde. Komende zondag treffen de Noord-Hollandse clubs elkaar in Alkmaar. Jansen: ,,Ik weet waartoe mijn jongens in staat zijn en hoe graag ze willen laten zien wat ze kunnen. Zeker in dit soort duels."

AZ viert een feestje na de goal van Jesper Karlsson. © Pro Shots / Kay int Veen