AZ herpakt zich na rampweek met zege bij FC Twente

Door Nik Kok



AZ is sinds de trainerswissel getransformeerd van een soepel lopende aanvalsmachine tot een ploeterend elftal, dat het hoofd boven water probeert te houden in roerige tijden. Dat lukt soms nauwelijks, maar vanavond werd er wonderwel wel gewonnen. Van hoogvlieger FC Twente nota bene en dat was een hele opsteker voor de club die vorige week nog werd uitgeschakeld in de Europa League en door fors puntenverlies al een straatlengte achter staat in de eredivisie.



Je ziet ze zwoegen bij AZ, de paradijsvogels Calvin Stengs en Myron Boadu, maar de troetelkinderen van het vorige seizoen zijn vanavond in Enschede tegen Twente gedwongen tot verdedigen. Tot er het beste van maken. Ze worden naar achteren gedirigeerd door de fijne aanval van Twente dat dit seizoen zulke hoge gooit. Queensy Menig was vorige week nog de grote man in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax met twee treffers. Hij had ze voor hetzelfde geld ook gemaakt tegen AZ, maar een inzet werd door AZ-keeper Marco Bizot naar de paal geduwd. Een lobje van Menig eindigde daarna op de lat, terwijl een schot van Danilo net voorlangs ging.