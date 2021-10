AZ hofleverancier van Elftal van de Week, Vitesse en RKC Waalwijk leveren twee spelers

GA Eagles na 1,5 jaar weer in uitver­kocht huis, geen winters trainings­kamp in buitenland

15 oktober Go Ahead Eagles en Heracles spelen zaterdagavond voor het eerst in anderhalf jaar in een uitverkochte Adelaarshorst. De Deventer club had vrijdagmiddag nog precies drie losse tickets beschikbaar voor de Overijsselse voetbalderby.