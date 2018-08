AZ hofleverancier van Noorse selectie

De Zweedse trainer van Noorwegen riep met Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø en Bjørn Johnsen drie spelers uit Alkmaar op. Martin Ødegaard, die door Real Madrid dit seizoen in Arnhem is gestald bij Vitesse, mag zich binnenkort ook in Oslo melden.



Noorwegen speelt volgende week voor de Nations League tegen Cyprus (6 september in Oslo) en Bulgarije (9 september in Sofia). De drie Noorse spelers van AZ zijn allemaal een vaste waarde in de nationale selectie, die met Markus Henriksen nog een oud-speler van de Alkmaarders telt. Alexander Sørloth, Tarik Elyounoussi en Omar Elabdellaoui hebben ook een verleden in de eredivisie, bij respectievelijk FC Groningen, sc Heerenveen en Feyenoord. Morten Thorsby van Heerenveen, dit seizoen al goed voor drie doelpunten in de competitie, heeft geen uitnodiging gekregen van Lagerbäck.