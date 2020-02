AZ houdt recordkeeper Bizot langer in Alkmaar

Bizot is bezig aan zijn derde seizoen bij AZ. Eerder was hij doelman bij Ajax (jeugdopleiding), SC Cambuur, FC Groningen en KRC Genk. Na Alisson Becker is Bizot momenteel de minst gepasseerde doelman van Europa met slechts negen tegendoelpunten. Daarnaast evenaarde Bizot in het kalenderjaar 2019 een vijftig jaar oud record van Heinz Stuy door in 31 wedstrijden in een kalenderjaar de nul te houden. Als keeper van Ajax hield Stuy in 1971 ook in 31 officiële wedstrijden de nul. Momenteel staat de teller van Bizot op 115 officiële AZ-wedstrijden, waarin hij goed was voor 56 clean sheets.