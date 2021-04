AZ houdt vertrouwen in hoofdtrainer Pascal Jansen

Jansen was assistent van Arne Slot, die in december werd ontslagen, nadat was uitgelekt dat hij al in verregaande onderhandeling was met Feyenoord. Jansen (48) nam het stokje toen op interim-basis over, maar blijft dus langer aan het roer. ,,Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg van de club”, zo reageert Jansen op het clubkanaal.