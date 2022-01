AZ is FC Twente de baas in Enschede en plaatst zich voor kwartfinales

De Alkmaarders hadden het gehele duel veel meer balbezit dan de thuisploeg, maar konden dat overwicht aanvankelijk niet verzilveren. AZ kwam zelf even in het nauw door een blunder van keeper Peter Vindahl. Vangelis Pavlidis bracht AZ uiteindelijk de winst.

AZ moest zich voor de wedstrijd noodgedwongen al reorganiseren. Pantelis Hatzidiakos raakte geblesseerd in de warming-up waardoor het centrale verdedigingsduo waar het praktisch het hele seizoen al mee speelt niet inzetbaar waren. Bruno Martins Indi is namelijk herstellende van een voetoperatie. Trainer Pascal Jansen posteerde daarop Aslak Witry achterin en kreeg voorin Hakon Evjen weer de kans.

Sowieso zijn AZ en Twente twee ploegen die dit seizoen aan elkaar zijn gewaagd lijken te zijn. In de eredivisie zijn de twee clubs in bloedvorm. Zowel AZ als Twente weten al bijna drie maanden niet wat verliezen is. FC Twente dat in de vorige ronde nog te sterk was voor Feyenoord, verloor in oktober voor het laatst, AZ in november. In de eredivisie hebben de clubs evenveel punten (35). De Alkmaarders hebben een iets beter doelsaldo.

AZ scoort beduidend makkelijker dan FC Twente en dat was in de beginfase van de wedstrijd goed te merken want in de Grolsch Veste was het lange tijd eenrichtingsverkeer richting het doel van de Lars Unnerstall die evenwel weinig te doen had omdat AZ ook weer niet veel uitgespeelde kansen creëerde.

Het kwam niet in de laatste plaats omdat Twente de verdedigende stellingen zelden verliet, niks weggaf en uiterst spaarzaam de weg naar voren vond. AZ veroverde de bal bovendien telkens weer vliegensvlug terug. Een doelpunt van Jesper Karlsson werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dat bleek niet zo te zijn. In Enschede was er geen VAR om de goal alsnog goed te keuren.

De onmacht van Twente noopte trainer Ron Jans om in te grijpen in de rust. Hij bracht maar liefst drie verse krachten in, in de tweede helft. Niet zozeer die drie nieuwe spelers brachten Twente daarna op voorsprong maar een ongekende fout van AZ-doelman Peter Vindahl, geheel in stijl van veel andere eredivisiekeepers de laatste tijd. De Deen die maar niet kan overtuigen sinds hij deze zomer overkwam uit Denemarken, verwerkte een simpele bal matig en moest een overtreding begaan op Ugalde. De benutte strafschop van Ricky van Wolfswinkel was vervolgens het eerste schot van de thuisploeg op doel.

Invaller Julio Plegezuelo bracht de stand met een eigen doelpunt weer in balans maar spits Vangelis Pavlidis bracht AZ uiteindelijk nog de winst in de slotfase

