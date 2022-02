AZ is ook te sterk voor Heracles en blijft in het spoor van Feyenoord

Door Nik Kok



AZ-trainer Pascal Jansen moest tegen Heracles al snel een noodgedwongen wissel doorvoeren. Centrale verdediger Pantelis Hatzidiakos verliet na ruimt twintig minuten geblesseerd het veld. Hij werd vervangen door de in Alkmaar immens populaire Sam Beukema. Juist voorafgaand aan de wedstrijd was de keuze tussen Beukema en Hatzidiakos nog een kwestie. Beukema speelde vorige week in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles nog een grote rol in de winst met twee doelpunten. Hatzidiakos was toen geschorst. Toch koos Jansen tegen Heracles weer voor de Griekse international.



Tijjani Reijnders was op het middenveld de vervanger van de geschorste Fredrik Midtsjø en hij opende op fraaie wijze de score in de eerste helft. Nog voor rust kwam Heracles, dat tot dan toe nauwelijks voor de goal van AZ was geweest, op gelijke hoogte door de Deen Nikolas Laursen, die een voorzet van linksback Roosken snoeihard binnen kopte.