AZ kan bij overwinning naast PSV komen

VIDEO / rapport Stoomwals uit Deventer vervolgt prijzen­jacht en GA Eagles heeft morsende topploegen in vizier

19 maart Het beste team van 2021 in de Keuken Kampioen Divisie komt voorlopig uit Deventer en heeft gisteravond de prijzenjacht hervat. Na de misgelopen derdeperiodetitel is Go Ahead Eagles het slotkwart van het seizoen begonnen met een eenvoudige 5-1 overwinning op FC Dordrecht.