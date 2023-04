AZ kan in een rijtje komen met Barça en Chelsea: finale Youth League is bekroning van goede jeugdopleiding

Luuk de Jong kijkt na klinkende zege op Ajax uit naar bekerfina­le: ‘Heerlijk gevoel, op naar volgende week’

Luuk de Jong was zondagmiddag met PSV voor de derde keer dit seizoen te sterk voor Ajax. Na de winst in Johan Cruijff Schaal (3-5) en de competitie (1-2) werd het in Eindhoven, mede dankzij twee doelpunten van de spits, 3-0. ,,Dit soort wedstrijden, daar doe je het voor, op naar volgende week.”