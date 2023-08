AZ keert in tweede helft het tij tegen RKC en is na twee speelrondes op doelsaldo koploper van eredivisie

De eerste storm van AZ doorstond RKC prima. Sterker nog: de beste kans was voor Denilho Cleonise, die alleen op de doelman af kon. Het ging aardig op en neer en het was stukken beter dan wat RKC in Heerenveen had laten zien. Vlak voor rust had de ploeg van Henk Fraser een meevaller. Er werd hands gemaakt in het strafschopgebied en de Waalwijkers kregen een terechte strafschop.

Het is zes jaar geleden dat Michiel Kramer voor het laatst een strafschop miste. Toen in dienst van Feyenoord, waar hij twee keer in twee maanden faalde, maar dat waren ook meteen de enige twee penalty’s in zijn hele carrière die er niet in gingen. Tegen AZ maakte hij zijn tiende, zijn vierde voor RKC. Vorige week was zijn inzet Heerenveen-keeper Andries Noppert al te machtig, zondag had AZ-doelman Mathew Ryan het nakijken. Werkelijk snoeihard werd de bal door de spits binnengeschoten, zonder enkele twijfel: 1-0.



Een smet op het doelpunt was wel de manier van juichen van de Rotterdammer. Met obscene gebaren richting het uitpubliek vierde Kramer zijn doelpunt, wat hem aan het einde van de wedstrijd nog de spreekkoren: ‘Kramer, laat je piemel zien’ opleverde.



Volledig scherm Michiel Kramer scoort vanaf elf meter: 1-0. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Omslag

AZ, dat natuurlijk een kwalitatief sterkere selectie heeft, ging direct na rust op jacht naar de gelijkmaker en daar hoefde het ook niet erg lang op te wachten. Waar RKC-doelman Etienne Vaessen eerst nog knap redde op een afstandsschot, was de inzet van Vangelis Pavlidis hem in de 54ste minuut te machtig. Dario van den Buijs veranderde de bal ook nog eens van richting, waardoor de keeper geen schijn van kans had.



Daarmee was het voor AZ nog niet gedaan. De ploeg zag dat RKC het moeilijk had en maakte daar dankbaar gebruik van. Dani de Wit slalomde met gemak door de Waalwijkse defensie en zo was het nog geen kwartier na rust al 1-2. Het brak de strijdlust van RKC, dat geen echte kansen op een gelijkmaker kreeg. Pavlidis zorgde zo’n tien minuten voor tijd voor de definitieve beslissing: 1-3.

Brann tankt vertrouwen voor Europees duel met AZ

SK Brann reist komende week met het nodige vertrouwen naar Alkmaar voor het eerste duel in de play-offs van de Conference League. De huidige nummer vijf van de competitie won op eigen veld met 5-1 van Aalesunds FK, dat onderaan staat. Brann had vijf verschillende doelpuntenmakers.



Brann verzekerde zich van een plek in de laatste voorronde van de Conference League door het Portugese FC Arouca uit te schakelen. Het eerste duel met AZ is donderdag vanaf 20.45 uur in Alkmaar, de return is een week later in Bergen.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Dani de Wit wordt vervangen door Dave Kwakman Juriën Gaari wordt vervangen door Nouri El Harmazi Yassin Oukili wordt vervangen door Patrick Vroegh Kevin Felida wordt vervangen door Chris Lokesa Juriën Gaari wordt vervangen door Jeffrey Bruma David Møller Wolfe wordt vervangen door Denso Kasius GOAL! 1-3 AZ! Doelpunt van Vangelis Pavlidis! De Griekse spits scoort weer: zijn tweede treffer van vandaag in Waalwijk. Het duel tussen RKC en AZ lijkt beslist in het voordeel van de bezoekers uit Alkmaar. Gele kaart voor Richonell Margaret Kenzo Goudmijn wordt vervangen door Djordje Mihailovic Gele kaart voor Ernest Poku David Min wordt vervangen door Reuven Niemeijer Zakaria Bakkali wordt vervangen door Richonell Margaret GOAL! 1-2 AZ! Doelpunt van Dani de Wit! Binnen een kwartier na rust hebben de bezoekers de achterstand omgebogen in een voorsprong. Vangelis Pavlidis zet goed door en De Wit staat klaar om de bal tegen het net te schieten. AZ leidt op bezoek bij RKC in Waalwijk. Gele kaart voor Michiel Kramer GOAL! 1-1 AZ! Doelpunt van Vangelis Pavlidis! RKC-verdediger Jurriën Gaari verspeelt de bal en dat wordt hard afgestraft. Spits Pavlidis scoort, al wordt de bal nog aangeraakt door een speler van de thuisploeg. Maar het staat gelijk in Waalwijk. Tweede helft afgetrapt Ruben van Bommel wordt vervangen door Ernest Poku AZ-trainer Pascal Jansen wisselt twee keer bij de start van de tweede helft. Van Bommel en Jens Odgaard gaan naar de kant. Naast Poku mag ook Mayckel Lahdo zich laten zien in het tweede bedrijf. Jens Odgaard wordt vervangen door Mayckel Lahdo Einde eerste helft

