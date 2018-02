AZ kent nauwelijks problemen op Avondje NAC

Door Nik Kok



AZ had de wedstrijd in de eerste helft al kunnen beslissen toen het na een half uur echt gas gaf tegen NAC, de ploeg die er toch een goede week op had zitten en aanvankelijk goed partij bood aan de nummer drie van de eredivisie.



Maar de ploeg van trainer John van den Brom kon weer bouwen op Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër is dit seizoen al zo vaak belangrijk voor AZ, nu was hij verantwoordelijk voor de openingstreffer door onberispelijk raak te schieten in de bovenhoek. Jahanbakhsh is al betrokken bij negentien doelpunten dit seizoen.



Alleen Feyenoorder Steven Berghuis kan deze jaargang bogen op een hoger aantal. Jahanbakahsh had met Angeliño gisteren één van de beste linksbacks van de eredivisie tegenover zich, maar ook de Spaanse huurling van Manchester City kon zich nauwelijks manifesteren.



De eerste treffer was het startsein voor een fijn staaltje hogeschoolvoetbal van AZ, dat daarna in de eerste helft nog kansen kreeg via Til (hij raakte de lat) en Weghorst. De winteraanwinst op links Oussama Idrissi deed van zich spreken met enkele fraaie acties. Aan de andere kant verslikte Thomas Ouwejan zich waarna NAC de grootste kans voor de wedstrijd kreeg via Thierry Ambrose.



Afstandsschoten

Beslist werd het duel al snel in de tweede helft, waar de spelers van AZ een goede raad van de technische staf in de oren had geknoopt. NAC kreeg dit seizoen al heel veel treffers tegen door middel van afstandsschoten. Prompt scoorde AZ twee keer op die manier. Eerst via Til, die fit genoeg bleek na zijn liesblessure. Later via Seuntjens.



Overigens werden beide schoten aangeraakt door een NAC-speler. Keeper Nigel Bertrams beleefde daardoor weer een vervelende avond in het seizoen van de Bredase keepermalaise. Hij was juiste vorige week teruggekomen van een lange schorsing en was de man van de vorige wedstrijd tegen Excelsior.



In de slotfase maakte Ron Vlaar na lang blessureleed nog zijn rentree in het eerste elftal van AZ. Hij speelde eind september zijn laatste wedstrijd in de hoofdmacht. Vlaar kon niet voorkomen dat Umar Sadiq in de slotfase nog de 3-1 kon maken. Die slotfase werd nog even tumultueus toen een toeschouwer van het veld verwijderd moest worden en Sadiq op de lat schoot.