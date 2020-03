AZ klopt ADO en neemt leiding (tijdelijk) over van Ajax

AZ is, op z'n minst voor enkele uren, de nieuwe koploper in de eredivisie. De Alkmaarders hadden in eigen huis geen kind aan ADO Den Haag: 4-0. Ajax kan de leiding heroveren als het later op de avond wint bij sc Heerenveen.

Het was vooraf de vraag of AZ om kan gaan met de druk die het medekoploperschap met zich meebrengt. Na de galavoorstelling in de Johan Cruijff Arena van een week geleden tegen Ajax wachtte de ploeg van trainer Arne Slot een compleet ander wedstrijd tegen ADO Den Haag. Die ploeg nam geheel volgens de verwachting veel meer de verdedigende stellingen in dan Ajax dat vorige week deed.

Maar vanavond was vanaf de eerste minuut duidelijk dat AZ vastberaden op zoek ging naar een overwinning om zo, in elk geval de komende uren, de koploper van de eredivisie te zijn, De Alkmaarders speelden ook veel vastberadener dan voor de winterstop toen AZ er ongeveer net zo goed voor stond na de thuisoverwinning op Ajax. Maar toen ging het de eerstvolgende wedstrijd fors onderuit tegen Sparta.

Oussama Idrissi in duel met Jordan Spence.

ADO lief voor AZ

Niks van dat alles tegen degradatiekandidaat ADO, de club die in de eerste seizoenshelft nog zo aardig was om het stadion uit te lenen aan AZ, nadat het eigen stadion onspeelbaar was verklaard door de instorting van een deel van het dak. Ook vanavond was de club lief voor AZ, dat met name de eerste goal op een presenteerblaadje kreeg aangereikt en vervolgens binnen twintig minuten al met 2-0 voor stond tegen het uiterst povere ADO.

Eerst blunderde ADO-verdediger Laurens De Bock met een verkeerde aanname waarna hij een strafschop veroorzaakte. De elfmeter werd (uiteraard) binnen geschoten door Teun Koopmeiners. Daarna beleefde AZ-back Owen Wijndal zijn finest hour door op fraaie wijze zijn eerste, langverwachte profdoelpunt voor de club te maken.

Owen Wijndal.

Tweede goal Koopmeiners

ADO speelt de komende wedstrijden tegen directe concurrenten Fortuna Sittard, FC Twente en FC Emmen en wekte in Alkmaar de indruk dat het zich concentreert op die duels. Met de geblesseerden Dion Malone, Lex Immers, John Goossens en de geschorste Shaquille Pinas blijft er in Den Haag wel heel weinig over al kon de club de score in de tweede helft relatief beperkt houden.

Een rake vrije trap van aanvoerder Koopmeiners zorgde voor de 3-0, voor hem pas het tweede velddoelpunt van zijn totaal van elf goals in deze succesvolle jaargang. Invaller Ferdy Druijf maakte het Alkmaarse feest compleet met zijn eerste eredivisiegoal.