AZ klopt zonder moeite zwak Sparta en spaart krachten

Door Nik Kok



Het was eerst nog even schrikken voor AZ toen Sparta-middenvelder Abdou Harroui een afgrijselijke blunder in de defensie afstrafte en zijn ploeg op een 0-1 voorsprong zette. Toen was AZ de wedstrijd al ongeconcentreerd begonnen en zorgde een fout van Ron Vlaar al bijna voor een slecht begin. Bij de treffer van Harroui gingen doelman Marco Bizot en verdediger Jonas Svensson in de fout.



Maar het team van trainer Arne Slot herstelde zich daarna vlot en kwam via Oussama Idrissi terug in de wedstrijd om nog voor rust uit te lopen naar een 4–1 voorsprong.



Koppen

Daarbij liet vooral het duo Calvin Stengs-Myron Boadu zich gelden. De ene jonge groeibriljant van de club (Stengs) lanceerde de ander (Boadu) tot twee keer toe naar een kansrijke positie. De tweede goal was een opvallende: Boadu scoorde namelijk met het hoofd. De spits was afgelopen week op de training koppend juist nog weinig trefzeker en verklaarde zelf dat hij ‘nu eenmaal niet kan koppen.’ Iets wat trainer Arne Slot beaamde. In Den Haag bleek zaterdagavond het tegendeel. Met zijn twee goals is hij bovendien de jongste speler in de historie van de club die twee keer in een wedstrijd scoorde.



De AZ-aanval is sowieso in vorm in Den Haag. Idrissi zorgde voor constante dreiging tegenover de lekke Sparta-defensie die fout op fout stapelde en maakte bovendien de andere twee AZ-treffers van de eerste helft. Een benutte strafschop van Teun Koopmeiners zorgde voor de eindstand.



Thuishaven

AZ, waar de nieuwste aanwinst Dani de Wit weer in de basis begon ten koste van Thomas Ouwejan, mengt zich door de overwinning om de bovenste plaatsen van de eredivisie. De club is ook nog steeds ongeslagen in het Cars Jeans Stadion, de alternatieve thuishaven nadat een deel van het dak van het eigen stadion instortte. Na eerder al een overwinning op Marioepol en een gelijkspel tegen FC Groningen, lijkt het tot AZ-stadion omgetoverde onderkomen in Den Haag nooit echt vreemd aan te voelen.



De Alkmaarders reizen bovendien met een goed gevoel naar Servië waar het donderdag in Belgrado de eerste groepswedstrijd van de Europa League afwerkt tegen Partizan.