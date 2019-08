AZ koploper af na gelijkspel tegen Groningen

Door Nik Kok



AZ moest het in Den Haag doen zonder het verdedigingscentrum dat dit seizoen nog geen enkel tegendoelpunt had hoeven verwerken. Zowel Ron Vlaar als Stijn Wuytens zijn niet fit uit het Europacupduel tegen FC Marioepol van afgelopen donderdag gekomen. Daardoor in het centrum tegen Groningen: Pantelis Hatzidiakos en Teun Koopmeiners. Op het middenveld was daarom een plek ingeruimd voor Jordy Clasie. De voormalige international begon in Den Haag voor het eerst in de basis in een wedstrijd van AZ. In de tweede helft maakte ook Joris Kramer zijn eredivisiedebuut.



En dat allemaal nog in het stadion van ADO Den Haag waar AZ afgelopen donderdag ook al het voorrondeduel voor de Europa League tegen FC Marioepol moest afwerken vanwege het stadiondak dat was ingestort.