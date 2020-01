AZ kruipt uit winterdip en verkleint gat met koploper Ajax

Winst in FrieslandMet een doelpunt en een assist was Dani de Wit vanavond van grote waarde voor AZ, dat bij SC Heerenveen de eerste competitieoverwinning van 2020 noteerde: 1-2. Daardoor blijft de ploeg van Arne Slot voorlopig in het spoor van Ajax. De Amsterdammers gaan morgen op bezoek bij FC Groningen.

Door Sander de Vries

Vaak het gaat bij AZ over de geroemde toptalenten Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners. Maar afgelopen week was Dani de Wit, in ieder geval statistisch gezien, de belangrijkste speler van de Alkmaarders. Oké, een doelpunt en een versierde penalty tegen FC Oss (0-2), afgelopen dinsdag voor het bekertoernooi, dat spreekt wellicht niet erg tot de verbeelding. Maar in de lastige uitwedstrijd tegen SC Heerenveen was De Wit eveneens trefzeker én bereidde hij de goal van Myron Boadu voor.

Al moet gezegd dat De Wit bij zijn doelpunt Sven Botman, voormalig ploeggenoot bij Jong Ajax, dankbaar mocht zijn. Soms moet je het, als boomlange mandekker, zo simpel mogelijk houden. Voor Botman betekende dat na 35 minuten: de bal wegkoppen of schieten. Maar in plaats daarvan wilde de centrale verdediger van Heerenveen het gevaar met een acrobatische omhaal verijdelen. Gevolg? Een misser van formaat, die Botman duur kwam te staan. Want achter hem stond De Wit, die eenvoudig de 0-1 achter Warner Hahn tikte.

Volledig scherm © BSR Agency

Het tegendoelpunt van Heerenveen kon je in een breder perspectief zien. Voor de winterstop was de achterhoede met afstand de sterkste linie van de ploeg. Leunend op stabiliteit en fysieke kracht gaf Heerenveen nauwelijks doelpunten weg. Maar na de competitiehervatting oogt de Friese verdediging plots beduidend kwetsbaarder.

Heerenveen snakte dan ook naar de rust tegen AZ, dat vorig weekeinde een tik had gekregen door in eigen stadion te verliezen van Willem II (1-3). De Alkmaarders waren in het Abe Lenstra Stadion de betere ploeg en kregen via onder anderen Calvin Stengs en Oussama Idrissi flinke kansen om de marge te verdubbelen. Beiden schoten in kansrijke positie naast.

Weliswaar richtte Heerenveen zich na rust nog even op – Chidera Ejuke scoorde de gelijkmaker – maar binnen de kortste keren stond AZ weer op voorsprong. Myron Boadu schoot, op aangeven van De Wit, de 1-2 in de touwen.