AZ laat FC Groningen ontsnappen in Euroborg

Verdiende openingstreffer

Een afstandsschot van Jahanbakhsh, dat via de binnenkant van de paal in het net plofte, bleek Padt uiteindelijk te machtig. De openingstreffer voor de Alkmaarders was niet meer dan verdiend. Gevaarlijk werd Groningen zelfs immers vrijwel nooit. Veelzeggend was dat de thuissupporters na veertig minuten pas voor het eerst opveerden, toen een schot van Ritsu Doan een meter naast het doel van Marco Bizot hobbelde.



Enkele minuten in de tweede helft was Doan wél betrokken bij de gelijkmaker van Groningen. De kleine Japanner werd door Stijn Wuytens in het strafschopgebied naar de grond getrokken. Scheidsrechter Björn Kuipers beoordeelde het vergrijp als een penalty, die benut werd door Mimoun Mahi: 1-1. Een gelijkspel waar Groningen het meest tevreden mee was, al kwam de ploeg in de tweede helft wel beduidend beter voor de dag dan de 45 minuten daarvoor. En passant behield de ploeg van Ernest Faber dit seizoen - twee overwinningen, drie gelijke spelen - de ongeslagen status in eigen huis.