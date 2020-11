AZ leert van Real Sociedad en zet Heerenveen opzij met perfect afgestelde stoomwals

Spelen in de hoogste versnelling met de telkens maar weer opstomende linksback Owen Wijndal als belangrijk wapen, is misschien wel het enige recept tegen de dit seizoen uitstekend presterende Friezen die het zondagmiddag niet lukte om het gevreesde duo Veerman en Veerman in stelling te brengen. De manier waarop AZ speelde leek bij tijd en wijlen wel op de manier waarop AZ zelf afgelopen week donderdag de perfect afgestelde stoomwals van Real Sociedad over zich heen kreeg. Blijkbaar hadden de Alkmaarders goed op gelet in Baskenland of ze waren simpelweg heel blij weer oog in oog staan met een ploeg die slechts eredivisieweerstand kan bieden.



Binnen het halfuur kwam AZ op voorsprong door een goedkoop verkregen strafschop na een handsbal van Jan Paul van Hecke die nu eenmaal weer slachtoffer werd van de handsbalregel van tegenwoordig. Teun Koopmeiners die zijn laatste twee penalty’s nog miste, benutte de buitenkans. Daar bleef het niet bij voor de hen voortvarende eerste helft. Een eigen goal van Lucas Woudenberg gaf een comfortabele voorsprong waarbij Wijndal een hoofdrol vertolkte. Die voorsprong werd net na rust alweer uitgebreid wan ook Jesper Karlsson bekroonde een goed optreden met een doelpunt. De Zweed houdt er bewonderenswaardige op na in zijn eerste weken bij de club. Zo is hij de tweede speler deze eeuw van AZ die in elk van de eerste vijf wedstrijd een assist levert of een goal maakt. Shota Arveladze is de ander.