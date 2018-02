AZ legt NAC op de pijnbank

AZ heeft NAC zaterdagavond op de pijnbank gelegd en de Bredanaars op werkelijk alle fronten overklast. De 1-3-zege van de Alkmaarders, misschien wel de beste voetballende ploeg van Nederland, was meer dan verdiend. Nog meer dan de 0-8 van Ajax begin november, was dit een masterclass die het lamgeslagen elftal van Stijn Vreven kreeg.



Ten opzichte van de laatste wedstrijd (Excelsior) had de trainer zijn team op twee plaatsen gewijzigd. Achterin stond Fabian Sporkslede zijn plaats weer af aan Arno Verschueren die terugkwam van een schorsing. De Belg kende een uitermate beroerde eerste helft. In balbezit matig, verdedigend kwetsbaar. Zijn directe tegenstander Oussama Idrissi draaide hem bij vlagen dol. Wat voor Sporkslede geldt, geldt ook voor Gianluca Nijholt. Na een korte opleving moet hij weer genoegen nemen met een bijrol. Lucas Schoofs startte voor de derde keer in vier wedstrijden en heeft de ervaren kracht opvallend snel uit de ploeg gespeeld. Het loopwonder kon op het middenveld echter geen vuist maken tegen de excellerende Alkmaarders die de Bredanaars bij vlagen wegspeelden. Niet eerder werd NAC dit seizoen zo van het kastje naar de muur getikt als tegen AZ.



De eerste grote kans was via Mitchell te Vrede weliswaar voor de thuisploeg, Te Vrede stuitte op de borst van Marco Bizot, maar het was toch echt de nummer drie van de eredivisie die het spel dicteerde. Nigel Bertrams bracht halverwege de eerste helft knap redding op een inzet van Alireza Jahanbakhsh, daar ging uitmuntend voorbereidend werk van Mats Seuntjens aan vooraf. Op het half uur was Bertrams echter kansloos toen Jahanbakhsh de bal, na goed terugleggen van Wout Weghorst die op fysieke kracht Karol Mets van zich afhield, in het dak van het doel ramde.



Direct na rust gooiden Guus Til en Seuntjens het eenzijdige duel in het slot. Bertrams was buiten zijn schuld om kansloos bij het van richting veranderde schot (schouder Angeliño) van Til,en ook een pegel van Seuntjens die recht op hem afkwam werd aangeraakt door een speler van NAC. De Bredanaar die 130 wedstrijden voor NAC speelde scoorde direct bij de eerste keer dat hij terugkeerde in het Rat Verlegh Stadion.



Het slotakkoord was voor invaller Sadiq Umar, de boomlange Nigeriaan die knap het kopduel won van Ron Vlaar, zijn inzet gekeerd zag worden maar keurig de rebound pakte, 1-3. Na 24 wedstrijden blijft NAC steken op 20 punten.