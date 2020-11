AZ lijdt ondanks glansrol Bizot eerste nederlaag bij Real Sociedad

In het fraaie maar lege Anoeta-stadion was er geen enkele twijfel over de welke club de bovenliggende partij was. AZ wilde heus wel aanvallen, maar kon het simpelweg niet omdat de technisch begaafde spelers van Real Sociedad aan de ene na de andere fraaie aanvalsopzet begonnen en daarmee niet zelden dwars door de AZ-verdediging sneden. Het leverde de Spaanse koploper enkele goede kansen op. De grootste was voor voormalig Willem II-spits Alexander Isak die de bal bijna voor het intikken had. Maar buitenspeler Portu was al bijna net zo kansrijk toen hij alleen voor keeper Marco Bizot opdook. De AZ-keeper die nog niet bepaald het beste seizoen uit zijn loopbaan beleeft, voorkwam een paar keer een zeker lijkende tegentreffer.



Het was het grote verschil met de wedstrijd van twee weken geleden tegen Napoli die AZ uiteindelijk nog won. In Italië gaf het team van trainer Arne Slot nauwelijks kansen weg en verdedigden de spelers secuur. Tegen Real Sociedad dwongen David Silva en co het hele team van AZ naar achteren maar leken enkele spelers ook zodanig onder de indruk van de kwaliteiten van de tegenstander dat er een paar keer ongelukkig balverlies werd geleden. Met name Fredrik Midtsjø had het op het middenveld lastig, verspeelde veel ballen maar liet zich ook een aantal keren in de luren leggen door de beroemdste en beste speler op het veld David Silva.