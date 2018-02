AZ loopt zich stuk op Venlose muur

Door Nik Kok



De nummer drie van de eredivisie had het voor de tweede achtereenvolgende keer moeilijk in een thuiswedstrijd want een week geleden moest het tegen degradatiekandidaat Roda JC ook al genoegen nemen met een schamel puntje.



AZ, voor het eerst dit seizoen zonder Guus Til in de basis startend, kon de vorm die het midweeks tegen FC Twente nog aan de dag legde niet opbrengen. De uitblinkers van die avond, Fredrik Midtsjø, Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh kwamen vanavond tegen VVV niet in het stuk voor. Ze beten zich dikwijls stuk op de goed georganiseerde Limburgers die maar heel spaarzaam de verdedigende stellingen verlieten.



Niet zelden moest Weghorst het in de spits moederziel alleen opnemen tegen een overmacht aan verdedigers. Bij de ploeg van trainer Maurice Steijn was Romeo Castelen de enige die voor gevaar kon zorgen. De ex-international startte voor het eerst sinds zijn recente terugkeer naar de eredivisie, in de basiself.



AZ drong nog aan in de tweede helft, met invaller Oussama Idrissi voor Teun Koopmeiners in het veld. En later nog met Iliass Bel Hassani voor Joris van Overeem. Laatstgenoemde miste tien minuten voor tijd nog een kans. Eerder kon keeper Unnerstall maar ternauwernood redding brengen op de schoten van afstand van Mats Seuntjens, de speler van AZ die in de basis startte en zo weer kon spelen tegen zijn broer Ralf.



AZ kon met het gelijkspel niet optimaal profiteren van het verlies dat directe concurrent PEC Zwolle eerder op de avond leed tegen FC Utrecht en moet tot zondagmiddag wachten om te weten of Feyenoord dichterbij is gekomen op de ranglijst.