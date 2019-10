AZ mist aansluiting met top-2 na gelijkspel in Tilburg

Dumfries draagt zege op aan Ihattaren: ‘We zullen hem goed opvangen’

19:23 Denzel Dumfries had met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de thuiszege van PSV op VVV. Ook de rechtsback droeg de overwinning op aan Mohamed Ihattaren, die vandaag ontbrak omdat zijn vader overleden is. ,,Het is een fantastische gozer en het is gewoon verschrikkelijk wat er is gebeurd.‘’