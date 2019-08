AZ na boeiend gevecht met negen man Antwerp naar groepsfase EL

In een heroïsch duel in Brussel heeft AZ een bijna verloren gewaande wedstrijd alsnog kunnen winnen. Tegen negen man van Antwerp wonnen de Alkmaarders na verlenging (1-4). De sfeer op de tribune werd zo penibel dat de wedstrijd in de verlenging even wordt gestaakt.

Door Nik Kok



Het is de ultieme opsteker die AZ kan gebruiken in tijden van kommer en kwel. Door het ingestorte dak van het eigen stadion en de vele onzekerheden over de toekomst die dat met zich meebrengt. Nu is er de vreugde en prestige van het meespelen in de groepsfase van de Europa League. Voor het eerst sinds 2016.

Maar er moest voor worden gestreden vanavond in een wedstrijd die al verloren leek te zijn toen Antwerp een kwartier voor tijd de 1-0 maakte.

Dat blijkt toch uiteindelijk niet het slotstuk van het duel waarin de Belgen twee bizarre rode kaarten incasseerde en op het veld een voortdurende strijd werd gevoerd op het scherpst van de snede. Met talloze overtredingen, onvervalst theater en constant ruziënde spelers. De heetgebakerde sfeer op het veld sloeg in de slotfase over op het publiek dat talloze bekers bier naar het veld probeerde te gooien. Hooligans van Antwerp trachtten in de slotfase het veld te betreden waarna de wedstrijd korte tijd werd gestaakt.

In en rond het Koning Boudewijnstadion zinderde het voor de wedstrijd al van verlangen naar een Europacupwedstrijd voor de eeuwigheid. Antwerp speelt sinds lange tijd weer eens Europees en dat willen ze weten. Dat er dan in Brussel werd gespeeld leek niemand wat te deren. In het grote stadion dat ook wordt gebruikt voor de wedstrijden van het Belgische nationale elftal was de sfeer vlak voor de aftrap, toen de AZ-supporters nog niet eens binnen waren, nog broeierig maar uitstekend. Alsof het Koning Boudewijnstadion, Mestalla is geworden.

Vanaf dan ook al is duidelijk dat AZ een zware beproeving wacht met de fysiek sterke spelers van Antwerp die allemaal wel minstens tien centimeter langer lijken dan de AZ-spelers. Het duel tussen de één meter zeventig kleine Jonas Svensson en de één meter 92 lange Didier Lamkel Zé is een symptomatische.

Weggeblazen wordt AZ in de eerste twintig minuten als de aanvallen komen in golven en er geen pass van AZ lijkt aan te komen. Ineens lijken de talenten van AZ dan schooljongens zonder enige ervaring. Ze spelen tegen krachtpatsers, bezig aan een wedstrijd van de waarheid. Want dat lijkt het in alles voor de thuisploeg. Calvin Stengs wordt meer dan eens van de bal afgelopen. Helemaal als hij de flank verlaat en het drukke midden opzoekt.

De gemoederen op het veld zijn al oververhit als Dimercieu Mbokani (toch meer dan veertig Premier League-wedstrijden in de benen) maakt het helemaal bont en incasseert in de eerste helft al een oliedomme tweede gele kaart na een overtreding op Ron Vlaar. De ervaren Antwerp-trainer Bölöni kan dat allemaal niet verkroppen en moet een woedeaanval tegen de scheidsrechter bekopen met een gele kaart.