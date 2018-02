AZ naar dikverdiende zege ondanks heldhaftige Sparta-keeper

Door Nik Kok



Meer dan eens waren er voor AZ doelrijpe kansen om de winst, steeds stond keeper Jannik Huth een zeker doelpunt in de weg. Zoals ook een kwartier voor tijd zittend op de doellijn ternauwernood met een uitgestoken been op een inzet van Wout Weghorst die zijn doelpunt bijna al telde.



In het overvolle strafschopgebied van Sparta verzandde vanavond AZ-aanval na AZ-aanval zodat de nummer 3 van de eredivisie alweer averij leek op te lopen eigen huis. In de vorige twee thuiswedstrijden tegen VVV en Roda JC werd ook al gelijkgespeeld, terwijl overwinningen in uitwedstrijden zo makkelijk worden geboekt.



Karrevracht

Wout Weghorst beleefde in Alkmaar sowieso lang een gefrustreerde avond door aanvankelijk bij de karrevracht aan kansen die AZ creëerde nauwelijks een rol te spelen. Een minuut voor het rustsignaal van scheidsrechter Gözübüyük was het wel raak voor hem. Hij rondde een fraaie aanval af waar bijna twintig passes aan vooraf waren gegaan.



Tot die tijd mocht het degradatie vechtende Sparta lang genieten van een voorsprong. De Rotterdammers, die speelden met van AZ gehuurde Fred Friday in de spits, kwamen onverwacht in de twintigste minuut op voorsprong door de Duitse verdediger Julian Chabot. Hij kopte een corner hard binnen.



Bij Sparta startte de meest recente aanwinst Michiel Kramer voor het eerst in de basis. Samen met zijn aanvalspartner Friday moest hij het doen met de spaarzame counters die de ploeg van trainer Dick Advocaat aan de dag legden. De lankmoedige spits verloor de bal bijna net zo vaak als de in de rust gewisselde Friday. Dat leek niemand van Sparta vanavond ook maar echt te deren. De verdedigende tactiek van Advocaat werkte heel lang. Totdat Oussama Idrissi alsnog de winnende treffer achter doelman Huth werkte.