AZ nadert Ajax en PSV dankzij krappe zege op taai ADO

Door Yorick Groeneweg



Het was vandaag al de vierde keer dit seizoen dat AZ in Den Haag voetbalde. Vanwege een ingestort stadiondak in Alkmaar was dat drie keer een thuiswedstrijd op 75 kilometer afstand, nu was het een echte uitwedstrijd. Want waar ADO de club in nood eerder met alle egards ontving, werd het ze nu lastig gemaakt in de onderlinge wedstrijd op het kunstgras van het Cars Jeans Stadion.



Na een zwak optreden in de Kuip tegen Feyenoord (3-2), schudde ADO-trainer Fons Groenendijk zijn elftal ook flink op om tegen een andere subtopper beter voor de dag te komen. Maar liefst vijf wijzigingen kwamen er in de opstelling. Niet zonder resultaat: vanaf de eerste minuut gaf ADO geen ruimte aan AZ, dat donderdag nog in Servië voor de Europa League tegen Partizan (2-2) speelde.



Waar de Alkmaarders toen een uur lang op de counter speelden vanwege vroege een rode kaart voor rechtsback Jonas Svensson, werd het nu een uur lang teruggedrongen door de felle Haagse thuisploeg. Toch leverde het optische overwicht weinig kansen op, al was de pas 17-jarige Feyenoord-huurling Crysencio Summerville met zijn snelheid geregeld dreigend.



AZ kwam er pas na zestig minuten wat vaker gevaarlijk uit. Een kwartier voor tijd kwam het op een 0-1 voorsprong uit een strafschop van Teun Koopmeiners. Even daarvoor was Albert Gudmundsson knullig neergelegd door de onbeholpen ADO-invaller Bilal Ould-Chikh, die daarna zelfs weer gewisseld werd.



Het maakte AZ niet uit, dat leunde met een Europese wedstrijd nog in de benen achterover en speelde de wedstrijd – met donderdag Feyenoord-uit in het verschiet – rustig uit.



