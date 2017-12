AZ neemt bekertegenstander Fortuna 'super serieus'

,,We hebben Fortuna de afgelopen weken drie keer bekeken. We nemen elke tegenstander altijd super serieus '', blikte AZ-trainer John van den Brom vooruit.

Volgens de coach is Fortuna een geduchte tegenstander in de achtste finales van de KNVB-beker. ,,Het team staat goed en speelt gedisciplineerd. Er is duidelijk vertrouwen en een echte winnaarsmentaliteit. Ik vind Fortuna fysiek enorm sterk en met hun snelle jongens voorin hebben ze veel scorend vermogen vanuit de omschakeling. Het zit goed in elkaar, want je staat niet voor niets eerste in de Jupiler League.''