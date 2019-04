AZ neemt herstelde Boadu mee naar De Kuip

Heracles Almelo - SC Heerenveen

8:08 • Heracles Almelo won sinds de promotie in 2005 alleen vaker van Willem II in de eredivisie (14) dan van SC Heerenveen (13 keer). • Heracles Almelo staat zesde, SC Heerenveen tiende. Het verschil in punten is acht. • Arbiter is Joey Kooij.