AZ neemt vierde plaats over van Feyenoord dankzij twee goals Boadu in boeiende topper

AZ heeft de vierde plek in de Eredivisie overgenomen van Feyenoord. Door twee goals van Myron Boadu in de tweede helft werd de topper in De Kuip met 2-3 gewonnen.

Feyenoord speelde dit seizoen twee toppers. In Arnhem tegen Vitesse en in Amsterdam tegen Ajax ging de ploeg met 1-0 kopje onder. Maar in beide wedstrijden lieten de Rotterdammers zien dat ze zeker niet minder waren dan de tegenstander.



Tegen AZ werd de ploeg voor het eerst in een topwedstrijd op voetballend vlak pijn gedaan. AZ voetbalde makkelijk en de talloze keren dat Feyenoord al vroeg in de opbouw balverlies leed, leverden enorme problemen op. AZ speelde met Karlsson, Boadu en Gudmundsson speelden dicht bij elkaar met Calvin Stengs er kort achter. Bij snel balverlies van Feyenoord waren de backs Malacia en Geertruida nog in voorwaarste richting en helemaan aan de zijlijn. Het gaf AZ alle ruimte om razendsnel door de as van het veld richting het doel van Nick Marsman te snijden.

Jesper Karlsson opende al vroeg de score. Feyenoord kwam via Nicolai Jorgensen, op aangeven van Jens Toornstra, langszij. Tussendoor redde Marsman zijn ploeg diverse keren en bleef arbitere Lindhout ernstig in gebreke door een handsbal van Marcos Senesi niet met een strafschop te bestraffen.

Na de wervelende eerste helft met een hoog tempo, veel kansen en veel fouten, volgde meteen een spetterende start van de tweede helft. Midtjso gaf een geweldige voorzet, maar de afronding van Boadu was helemaal om van te watertanden. AZ nam meteen de leiding. Boadu miste de kans op 1-3 waar Gudmundsson bij de tweede paal nog het laatste zetje had moeten geven, maar Feyenoord kwam snel via Mark Diemers weer langszij: 2-2.

Volledig scherm © ANP

Het spel bleef heen en weer golven. Advocaat wisselde Haps en Jorgensen voor Sinisterra en Linssen. AZ sloeg twintig minuten voor tijd met een razendsnelle counter wederom toe. Karlsson stuurde Stengs weg, die speelde de bal voorlangs Senesi en Boadu schoot de bal in de korte hoek langs Marsman: 2-3. Boadu maakte zo zijn vijfde en zes goal van het seizoen, terwijl Stengs eindelijk zijn eerste assist gaf.

Feyenoord zette nog wel aan in de wetenschap dat AZ nog weleens iets weggeeft in de slotfase van wedstrijden. Invaller Reijnders kwam alleen voor keeper Marsman maar raakte de paal. Dat kon de ploeg uit Alkmaar hebben, het verschil was al gemaakt door Karlsson en Boadu. In de blessuretijd mocht AZ na interventie van de VAR nog een penalty nemen. Teun Koopmeiners schoot hem echter hoog over.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.