AZ niet akkoord met twee duels schorsing voor Svensson

voorbeschouwing Brouwers en Rabillard terug bij GA Eagles voor duel met NEC, blessure Van Kipper­sluis

22 oktober Trainer Kees van Wonderen van Go Ahead Eagles kan vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen NEC weer een beroep doen op Luuk Brouwers. De blonde middenvelder keert terug in de ploeg, nadat hij het duel tegen FC Eindhoven (3-0 winst) met rugklachten moest uitzitten. Ook Antoine Rabillard zit na een voetblessure weer bij de selectie.