AZ ook tegen FC Emmen op schot

Door Nik Kok



Voor Emmen-keeper Kjell Scherpen was zijn tweede duel op het hoogste niveau er één om snel te vergeten. De achttienjarige doelman beleefde vorige week nog een glorieus debuut op het hoogste niveau als achttienjarige keeper door met zijn meer dan twee meter een behoorlijke sta-in-de-weg te zijn voor ADO Den Haag. Zondagmiddag in de topper tussen zijn club FC Emmen en AZ ging het minder goed. Na een weifelende start kreeg hij een afstandsschot van linksback Thomas Ouwejan om de oren. Daarna schoof Scherpen een afstandsschot in de schoenen van Oussama Idrissi die de 3-1 maakte en de wedstrijd ermee besliste.



Daarvoor viel promovendus FC Emmen nog fraai aan met enthousiasme. Aanvoerder Anco Jansen manifesteerde zich voor het eigen publiek in Emmen dat massaal was uitgelopen voor de eerste eredivisiewedstrijd van een club uit Drenthe. In stadion De Oude Meerdijk zongen de Brigata Fanatico, de harde kern van de thuisclub, een wedstrijdlang enthousiast. Voor de wedstrijd klonk de Drentse zanger Daniel Lohues noor de speakers.



De openingszet was nog voor AZ geweest toen de zeventienjarige spits Boadu die de achttienjarige keeper Scherper van dichtbij versloeg en de openingstreffer maakte. Maar FC Emmen kwam daarna steek terug via Nick Bakker die een fraaie doorkopbal van zijn verdedigingspartner Keziah Veendorp met het hoofd afrondde.



AZ vergrootte de ruime voorsprong bij rust in de tweede helft tot 4-1. De Alkmaarders zijn in de eerste twee wedstrijden van het seizoen behoorlijk op schot. Vorige week won AZ ook al in eigen huis met 5-0 van NAC. En dat terwijl de ploeg in de eerste twee wedstrijden nog niet eens startte met de beoogde basisspits Bjørn Johnsen en de nieuwste aanwinst Albert Gudmundsson die beiden nog wel invielen. Volgende week wacht voor AZ een op het oog zwaardere test dan NAC en AZ. Dan staat het thuisduel tegen Vitesse op het programma.