AZ ook tegen FC Twente nog zonder Idrissi

,,Ik weet nog niet wie er tegen FC Twente linksbuiten staat'', zei Van den Brom. ,,We hebben een aantal opties: Mats Seuntjens, Joris van Overeem, Ondrej Mihálik en Iliass Bel Hassani. Voor de rest blijft de basis zoals die zondag was.'' Tegen Roda startte Seuntjens.

De trainer van AZ, derde in de eredivisie, weet met wie hij woensdagavond in Enschede (aftrap 18.30 uur) vooral rekening moet houden. ,,Oussama Assaidi is bij hen de man in vorm. In elke aanval heeft hij wel een aandeel door een goal, een assist of een dribbel.''