AZ pakt drie punten in Kralingen en houdt druk op Ajax

Door Nik Kok



Met behulp van Excelsior-keeper Theo Zwarthoed kwam AZ op voorsprong. De Volendammer verwerkte een inzet van Alireza Jahanbakhsh niet goed die even daarvoor aan de aandacht van linksback Jeffry Fortes was ontsnapt, de vrije doortocht had maar eigenlijk een voorzet in gedachte had. AZ dwong kansen af. Zo schoot Guus Til al op de paal. Aan de andere kant moest AZ-keeper Marco Bizot echter ook een paar keer handelend optreden.



Maar AZ besliste het duel al voor rust via een razendsnelle aanval die werd opgezet door verdediger Pantelis Hatzidiakos. Hij lanceerde, Jahanbakhsh die keeper Zwarthoed nog een keer verschalkte.



Tegentreffer

AZ nam in de tweede helft flink gas terug en dat moest het bekopen met een tegentreffer. Voormalig AZ-speler Ali Messaoud rondde met nog een klein halfuur te gaan een fraaie aanval af. Eerder al gaf Excelsior een waarschuwing af en moest AZ-spits Weghorst reddend optreden op de doellijn. Spannend bleef het door de 2-1 nog tot het einde. Met in de slotfase aanvaller Anouar Hadouir voor verdediger Wout Faes probeerde Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag bovendien nog alles in het werk te stellen om een punt te halen. Dan was de club weer een beetje dichterbij handhaving gekomen. Daarvoor denkt Excelsior nog twee punten nodig te hebben.



AZ kan door de overwinning op Excelsior morgen in een relaxte leunstoel het duel van Ajax-Vitesse van morgen bekijken. De Alkmaarders staan nog maar twee punten achter op Ajax.