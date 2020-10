AZ pakt koppositie in Europa League na klinkende zege op Rijeka

De Europa League lijkt AZ meer te liggen dan de eredivisie. Want wat in de eredivisie steeds niet lukt, lukt in de Europa League. Vanavond werd met liefst 4-1 van HNK Rijeka uit Kroatië gewonnen. In de Europa Leage heeft AZ alle twee de wedstrijden nu gewonnen.

De wedstrijd voltrok zich al snel volgens een ideaal scenario voor AZ toen het al na twintig minuten op een 2-0 voorsprong stond. Eerste benutte Teun Koopmeiners een strafschop daarna sneed een pass van Fredrik Midtsjø door de driftig, maar niet zo goed verdedigende Kroaten heen. Gelegenheidsspits Albert Gudmundsson benutte de kans in tweede instantie.

En dat terwijl de goednieuwsshow van AZ in feite al was begonnen voor de wedstrijd toen trainer Arne Slot er toch weer drie extra spelers bij had gekregen door middel van een negatieve coronatest. Reservekeeper Beau Reus, Zakaria Aboukhlal en Hakon Evjen waren eerst nog positief. Vandaag waren ze drie extra verse krachten op de bank die de veel spelende basiself eventueel weer wat lucht kunnen geven met het oog op het moordende schema van voor de winterstop. Want natuurlijk ging het weer veel over corona. Én over het verspelen van een zeker lijkende voorsprong. Iets wat AZ overkwam in de vier voorgaande eredivisiewedstrijden.

Wat dat betreft was de vroege 2-0 voorsprong niet zo’n goed heel goed teken. Zelfs toen het vrij vroeg in de tweede helft al 3 en 4-0 werd door een fraaie goal van Jesper Karlsson en een nog fraaiere goal van Albert Gudmundsson gingen de gedachten nog snel naar de bizarre wedstrijd die AZ onlangs bij Sparta afwerkte. Toen was een 4-0 voorsprong zelfs niet genoeg voor een overwinning.

Maar na de verrassende winst op Napoli van vorige week wist AZ ook de voorsprong van vanavond over de eindstreep te trekken, al slikte het nog wel een treffer. En niet nadat het tegenwicht moest bieden aan de flink tackelende Kroaten van Rijeka die niet per se Alkmaar waren gekomen met veel aanvallende intenties.

De achterstand bracht bovendien de nodige agressie in hun toch al niet bijzonder verfijnde speelwijze naar boven. Een tackle op de enkels van Calvin Stengs was in de eerste helft goed voor geel en opstootje. Rijeka-trainer Simon Rozman wond zich langs de kant steeds meer op over het negatieve verloop van de wedstrijd voor hem. Ondertussen moest hij lijdzaam toezien hoe zijn team kapot werd gespeeld door een uitstekend AZ dat anders dan eerdere wedstrijden in het seizoen nu wel de nodige mogelijkheden wist te benutten.

En dus staat AZ er met twee overwinningen in twee wedstrijden uitstekend voor in de vooraf toch loodzwaar betitelde groep F met Napoli en Real Sociedad als de twee grote clubs met jaloersmakende begrotingen. Toch zal de komende tweeluik met de Spaanse koploper Real Sociedad die nu op het programma staat van cruciaal belang zijn wat betreft overwintering in Europa.

,,Alles viel op zijn plek”, zei Teun Koopmeiners bij FOX Sports na de overwinning. ,,We hadden verwacht dat het lastig zou worden. We verwachtten een zeer defensieve tegenstander, tegen wie het moeilijk voetballen zou worden. Maar van het begin hadden we goede aanvallen en konden we afstand nemen. Natuurlijk hielp het dat we al zo vroeg een strafschop kregen.”

Napoli heeft zich in de Europa League hersteld van de nederlaag tegen AZ, een week eerder op eigen veld. De Italiaanse formatie won in het tweede duel van de groepsfase van Real Sociedad. Het duel in Spanje eindigde in 0-1.Matteo Politano zette Napoli 10 minuten na de hervatting op voorsprong.

Oud PSV’er Hirving Lozano verving al na 22 minuten Lorenzo Insigne bij de Italianen. Dries Mertens, ook met een Eindhovens verleden, kwam na een uur in het veld.





