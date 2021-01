AZ: parel Teun Koopmeiners binnenboord houden

Verloopt het seizoen naar wens?

AZ is al het hele seizoen bezig met een inhaalrace, nadat het in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen vijf keer gelijkspeelde. Dat strookte niet met de ambities van de club die zo graag bij de top van de eredivisie wil horen. De vijf remises waren het gevolg van een moeizame voorbereiding met blessures van belangrijke spelers. Daarna volgde nog een coronagolf, terwijl begin december trainer Arne Slot plotseling werd ontslagen na heimelijke gesprekken met Feyenoord. Dat AZ zich inmiddels weer heeft opgewerkt naar de vijfde positie op de ranglijst is knap, maar de vorm is nog te broos om te spreken over een seizoen dat naar wens verloopt.

Wordt een spannende transferperiode in Alkmaar?

Het is niet de verwachting dat AZ de markt op gaat voor versterkingen. De laatste aanwinsten Jesper Karlsson en Bruno Martins Indi renderen sinds oktober uitstekend, terwijl de club in de tweede seizoenshelft ook vaker hoopt te kunnen beschikken over routiniers Jordy Clasie en Ron Vlaar. Dat duo miste bijna de gehele eerste seizoenshelft door blessures en corona. AZ hoopt de parels van de selectie ten minste deze winter nog binnenboord te houden. Van die parels blonk vooral Teun Koopmeiners uit dit seizoen. Met zijn scoringsdrift en leiderscapaciteiten is hij onmisbaar geworden bij de club.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Door blessures, corona en gebrek aan vorm hebben we dit seizoen nog niet de Myron Boadu kunnen zien van het vorige seizoen. Zijn vier goals in twaalf wedstrijden steken wat schril af bij de veertien treffers in 24 duels van toen. De spits beschikt over kwaliteiten waar alle kenners het wel over eens zijn, dus het omslagpunt wordt snel verwacht. Misschien is het wachten op de topwedstrijden. Daarin was Boadu vorig seizoen telkens trefzeker.