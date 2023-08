AZ reageert op verrassend vertrek Alex Kroes naar Ajax en gaat ‘komende dagen gesprekken voeren’

AZ is niet van plan om dwars te gaan liggen nu Alex Kroes op weg is om de nieuwe algemeen directeur van Ajax te worden . Hoewel de Alkmaarders geschrokken zijn door het plotselinge vertrek van de Directeur International Football Strategy, wordt hem een stap naar Ajax gegund.

Kroes heeft de formele opzegging van zijn arbeidsovereenkomst met AZ al ingediend. ‘Ondanks deze verrassing en het feit dat er een helder concurrentiebeding is vastgelegd (iets wat ook voor Ajax duidelijk is), wil AZ in alle redelijkheid en gezamenlijkheid kijken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is en nadrukkelijk ook het belang van AZ dient’, schrijft AZ in een statement.

‘De komende periode zullen hierover gesprekken worden gevoerd en zolang deze gaande zijn zal AZ zich onthouden van inhoudelijk commentaar.’ Het vertrek van Kroes is per direct. ‘De arbeidsovereenkomst is formeel per 1 september beëindigd, echter voert hij vanaf heden geen werkzaamheden meer uit voor AZ. Zijn werkzaamheden worden voorlopig overgenomen door de huidige directie waarbij de internationale voetbalstrategie van AZ ongewijzigd zal worden voortgezet.’

Opvolger Van der Sar

Kroes wordt door de raad van commissarissen van Ajax aangedragen om de nieuwe algemeen directeur te worden. De 48-jarige bestuurder, die eerder grootaandeelhouder was bij Go Ahead Eagles, moet in Amsterdam de opvolger worden van Edwin van der Sar.

