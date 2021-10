AZ rekent in eigen huis moeizaam af met hekkensluiter PEC Zwolle

Slordig GA Eagles houdt traditie in ere en wandelt op gemakje tweede ronde van de beker binnen

Het oogde soms haast als een wandeling in het park. Ook met vier nieuwe gezichten in de basisformatie kende het slordige Go Ahead Eagles gisteravond in de eerste ronde van de KNVB-beker niet bijster veel moeite met eerstedivisionist Almere City (0-2 winst).

27 oktober