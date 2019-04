AZ slaat aanval van Heracles af en heeft vierde plaats stevig in handen

AZ kwam via een harde uithaal van Calvin Stengs vroeg op voorsprong. Heracles was daarna beter en dat resulteerde vlak voor rust in de gelijkmaker. Na een schot van Brandley Kuwas kwam de bal via het lichaam van AZ-verdediger Teun Koopmeiners weer voor de voeten van de aanvaller en hij schoot binnen. Koopmeiners leek AZ op voorsprong te zetten maar de assistent-scheidsrechter zag dat hij buitenspel stond. De 2-1 volgde in de 66ste minuut alsnog toen de IJslander Albert Gudmundsson de paal raakte en de bal via de rebound in het doel kreeg. Heracles-invaller Lerin Duarte schoot later nog op de paal.

AZ zal hopen dat Ajax de beker wint. In dat geval is AZ zeker van Europees voetbal en spelen de nummers 5 tot en met 8 de play-offs voor Europees voetbal. Heracles staat op het moment vijfde maar de vierde plek zit er niet meer in. Wel doet het volop mee voor Europees voetbal. Het gat met de nummer 8 Willem II is 4 punten en FC Groningen (negende) heeft 6 punten minder. Beide clubs hebben nog een wedstrijd tegoed.



AZ kreeg de zege niet cadeau. ,,Dit was één van de zwaarste wedstrijden van mijn seizoen‘’, sprak aanvoerder Guus Til na afloop. ,,Het druk zetten liep niet heel lekker en dan moet je veel meters maken. In de tweede helft probeerden we er meer energie in te gooien. Ik denk dat dat wel te zien was. Gelukkig pakken de drie punten. Eindelijk weer.‘’



Door de winst sloeg AZ de aanval van Heracles af. ,,We staan nu los op die vierde plek‘’, aldus Til. ,,Het kan bijna niet meer misgaan.‘’