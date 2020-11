AZ slaat slag met moeizame winst op kansrijk tiental FC Emmen

AZ begon in die succesopstelling dan ook energiek en voortvarend aan het duel tegen laagvlieger FC Emmen dat het zo moeilijk heeft in hun derde achtereenvolgende eredivisieseizoen. Maar na het eerste eredivisiedoelpunt van Bruno Martins Indi sinds 2013 bleek toch dat het hoge tempo moeilijk vastgehouden kon worden door de spelers van AZ. AZ had zich allang in veilige haven kunnen schieten. Jesper Karlsson en Albert Gudmundsson misten echte reuzenkansen.



AZ bleef met het nodige kunst- en vliegwerk overeind. De Franse basisdebutant van Emmen, Lucas Bernadou kreeg een rode kaart na ingrijpen van de VAR maar dat was voor Emmen geen reden om gas terug te nemen. Een zeker lijkend doelpunt van verdediger Miguel Araujo werd door Teun Koopmeiners spectaculair van de lijn gehaald al kan er getwijfeld worden of dat ook daadwerkelijk voor de lijn gebeurde omdat er geen doellijntechnologie in het stadion aanwezig was. Aan het moment ging mogelijk wel nog een Drentse handsbal vooraf, dus de vraag was überhaupt of een mogelijk doelpunt geteld had.