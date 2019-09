AZ sleept met tien man gelijkspel weg uit Belgrado

Door Nik Kok



Het begenadigde duo Calvin Stengs-Myron Boadu bracht AZ toch nog een punt in Belgrado. Iets waar niemand meer rekening mee had gehouden in de tweede helft, toen de club ver werd teruggedrongen op de eigen helft. Maar dan hebben de Alkmaarders altijd nog het zelf opgeleide duo, dat elkaar vond in een zeer fraai uitgevoerde counter. Het was voor Boadu al zijn derde Europese doelpunt dit seizoen. De nog pas 18-jarige spits was ook in de voorrondes al twee keer trefzeker.