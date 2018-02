AZ snijdt zich lelijk in de vingers tegen veerkrachtig Roda JC

Een tegendoelpunt van de Belg Jorn Vancamp bedierf maar voor heel even de feestvreugde in Alkmaar. Fredrik Midtsjø, toch al op dreef, bezegelde zijn recente vorm met een fraaie treffer van afstand.Het was zondagmiddag goed te zien dat Roda JC het zware midweekse bekertreffen met Willem II nog in de benen had.



Daarmee hadden de Limburgers twee dagen korter om zich voor te bereiden op de wedstrijd dan AZ, dat dinsdag al in actie kwam. En dan moest de ploeg van trainer Robert Molenaar het na ruim een halfuur ook nog eens zonder de belangrijke spits Dani Schahin doen. De spits die in de laatste twee wedstrijden trefzeker was, moest zich vanwege een blessure laten vervangen door de Belg Maecky Ngombo.