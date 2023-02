AZ-tegenstander Lazio wint in Italië met moeite van Sampdoria

Ron Jans na nederlaag bij PSV kritisch op spelers FC Twente: ‘Iedereen zal zich moeten bewijzen’

FC Twente-trainer Ron Jans was na de nederlaag bij PSV (3-1) kritisch op zijn spelers. ,,Vooral aan de rechterkant leden we veel balverlies. Ook verdedigend was het te slordig en namen sommige spelers het te makkelijk op.”