AZ-trainer Slot heeft zijn succesteam (vooralsnog) bij elkaar gehouden

Een half jaar nadat de competitie vanwege corona moest worden stilgelegd, gaat de eredivisie dit weekeinde weer van start. Hoe zien de 18 ploegen er dit seizoen uit? Op deze site nemen we ze één voor één door. Deel 17: AZ.

AZ-trainer Arne Slot kan aan het begin van het seizoen nog beschikken over vrijwel dezelfde basiself als waarmee hij het vorige successeizoen beëindigde. Alleen Stijn Wuytens verliet de club, ondanks de contractverlenging die hem was aangeboden. Mede daardoor bleef AZ zelf ook vrij rustig op de transfermarkt. Het haalde tot nu toe alleen Timo Letschert transfervrij op uit Duitsland. Niet direct een speler die je per se verwacht bij AZ maar karakterologisch wellicht wel een handige zet. Het vriendenteam AZ kan wel een mondige speler als Letschert gebruiken.

Hobie Verhulst kwam eveneens transfervrij over van MVV en wordt reservekeeper. Daarmee zijn zeker niet alle wensen van de club ingewilligd want er werd gemikt op een linker centrale verdediger. Maar achtereenvolgens kwamen Terence Kongolo, Wesley Hoedt, Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven en Mike van der Hoorn om verschillende redenen niet naar Alkmaar toe. Het is de verwachting dat er nog een Zweedse aanvaller bijkomt.

En dus is het voor Slot hopen dat er niet alsnog iemand wordt weggeplukt van zijn succesvolle basiself. Voor parels als Calvin Stengs, Myron Boadu, Oussama Idrissi en Teun Koopmeiners is altijd sluimerende interesse geweest, voornamelijk uit het buitenland. Maar het meest aantrekkelijk voor clubs uit de grote buitenlandse competities is linksback Owen Wijndal die onlangs zijn eerste oproep kreeg voor het Nederlands elftal.

Het is de verwachting dat Slot ook weldra weer kan beschikken over Pantelis Hatzidiakos. De verdediger, juist zo goed in vorm vorig seizoen, raakte geblesseerd aan zijn knie. Zijn revalidatie is bijna voltooid. Met hem erbij heeft Slot nog meer opties achterin.

