AZ treedt hard op en deelt 43 stadionverboden uit na ongeregeldheden tegen West Ham United

De vlam sloeg vorige week donderdag in de pan na het laatste fluitsignaal. West Ham kegelde AZ uit de Conference League en woedende fans braken door het hekwerk om vervolgens een vak aan te vallen waarin veel familieleden en vrienden van de voetballers van de Engelse club naar de wedstrijd keken. De reden dat het ontspoorde is volgens een advocaat van een aantal verdachten dat een vlag van West Ham aan de hoofdtribune hing. ,,En dat is absoluut not done", zegt hij.