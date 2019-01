AZ troeft directe concurrent Utrecht af door blunderende Jensen

Met twee niet eens zulke harde afstandsschoten verschafte AZ zich tegen FC Utrecht al snel een prima uitgangspositie voor een fraai resultaat in de eerste wedstrijd na de winterstop. Eerst probeerde rechtsback Ricardo van Rhijn een schot vanaf rechts die met een vervelende stuit, Utrecht-doelman David Jensen te machtig werd. Het was voor de rechtsback zijn eerste doelpunt voor AZ.



En even later zag diezelfde Jensen er weer niet goed uit bij ogenschijnlijk zacht schot van AZ-spits Seuntjens die tot dat moment nog niet vaak gevaarlijk was geweest.



Maar Jensen was niet de enige Utrechter die niet goed uit de winterstop gekomen lijkt te zijn. Utrecht werd door de ploeg van de toekomstige hoofdtrainer (AZ-trainer John van den Brom is volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk werkzaam bij FC Utrecht) ver naar achteren gedwongen en kon daar vrijwel niks tegenin brengen. Ook in de tweede helft niet toen er voor de doelen van beide clubs weinig gevaar meer werd gesticht al was de 3-0 van Stengs fraai na een schitterende solo.